Особенно интересными после скандальной истории с реакцией на украинском форму стали россияне. Поэтому неудивительно, что во время матча России и Бельгии львовские фанаты временно стали бельгийскими.
Советуем увидеть Поддерживаю Украину и любую сборную, что против России, – в сети заценили футболку болельщика
"Наливаем за каждый гол"
Особенностью того вечера было обещание президента Руха Козловского: "Наливаем пиво за каждый гол сборной Бельгии". И наливать таки пришлось немало, ведь Россия пропустила 3 мяча, а не забила ни одного.
- На радостях бизнесмен пообещал продолжить акцию на Lviv Fan Festival и на все остальные поединки России (при таких результатов их будет еще два).
Следующий матч состоится 16 июня, соперником россиян станет сборная Финляндии.
"Пусть пропарят"
Очевидно, что на вечер того дня во Львове болеть будут за Финляндию – но пива, видимо, уже не будут наливать за забитые финнами голы. Вместо этого на Lviv Fan Festival анонсировали другую акцию:
- Розыгрыш среди болельщиков 50 сертификатов на поход в финскую сауну.
Пусть финны хорошо попарят игроков команды соперника!
– говорится на странице мероприятия в фейсбуке.
Не можем не согласиться.
Читайте также По сравнению с украинцами выглядим трусливо, – россияне о матчах Украины и России на Евро