Перед матчем аутсайдера и лидера

Бельгия уже гарантировала себе выход в плей-офф Евро-2020. В двух матчах бельгийцы праздновали победу. Сначала они уничтожили Россию со счетом 3:0. Дубль Лукаку и гол Менью принес стартовую победу бельгийской команде. Россияне просто ничего не могли создать у ворот соперника.

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А вот в следующем матче было значительно сложнее. Футболисты из Бельгии были вынуждены отыгрываться с 0:1 против Дании. Только результативные удары Азара и Де Брюйне принесли победу команде 1:2.

В матче первого тура группы B Финляндия 12 июня встретилась с Данией и получила минимальную победу 1:0. Эта встреча запомнилась не футболом, а падением лидера датчан Кристиана Эриксена, у которого прямо на поле остановилось сердце, к счастью, его спасли. Интересно, что матч возобновился в тот же день по просьбе самого пострадавшего.

Во второй встрече финны завершили матч с минимальным счетом 0:1. Но уже в пользу соперника, которым была Россия. Единственный гол в поединке забил Алексей Миранчук. Забавный эпизод произошел во время матча. Тренер россиян Станислав Черчесов от радости упал на землю.

История противостояний

Финляндия и Бельгия 11 раз встречались на одном футбольном поле. Здесь минимальным преимуществом владеют финны – 4 победы. На одну лишь меньше у бельгийцев. Еще четыре встречи завершались мировыми.

Последний раз команды играли между собой в 2016 году. Тот матч завершился результативной ничьей 1:1.

Матч Финляндия – Бельгия состоится 21 июня в 22:00.

Прогноз от Favbet

Бельгия – фаворит противостояния. Хотя бельгийцы уже одной ногой в плей-офф Евро-2020, но именно этой команде отдают победу – 1,34. Победа Финляндии аж 11. Мировое в этой встречи – 5,20.

Скорее всего обе команды не смогут отличиться голами в противостоянии – 1,55. А сам матч завершится со счетом 0:1 или 0:2 в пользу команды во главе с Кевином Де Брюйне – 4,90 и 4,60 соответственно.

Если в первой 45-минутке победит бельгийская сборная, то своего она уже не отпустит – 1,78. Первыми в поединке забьют гости – 1,26. А на то, что первыми счет в матче откроют хозяева – 4,75.

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