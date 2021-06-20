Перед матчем аутсайдера та лідера

Бельгія вже гарантувала собі вихід у плей-офф Євро-2020. У двох матчах бельгійці святкували перемогу. Спершу вони знищили Росію із рахунком 3:0. Дубль Лукаку та гол Менью приніс стартову перемогу бельгійській команді. Росіяни просто нічого не могли створити поблизу воріт суперника.

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А от у наступному матчі було значно складніше. Футболісти з Бельгії були змушені відігруватись із 1:0 проти Данії. Лише результативні удари Азара та Де Брюйне принесли звитягу команді 1:2.

У матчі першого туру групи B Фінляндія 12 червня зустрілася з Данією та здобула мінімальну перемогу 1:0. Ця зустріч запам'яталася не футболом, а падінням лідера данців Крістіана Еріксена, в якого просто на полі зупинилося серце, на щастя, його врятували. Цікаво, що матч відновився у той же день на прохання самого постраждалого.

У другій зустрічі фіни завершили матч з мінімальним рахунком 0:1. Але вже на користь суперника, яким була Росія. Єдиний гол у поєдинку забив Олексій Міранчук. Кумедний епізод став під час матчу. Тренер росіян Станіслав Черчесов від радості впав на землю.

Історія протистоянь

Фінляндія та Бельгія 11 разів зустрічались на одному футбольному полі. Тут мінімальною перевагою володіють фіни – 4 звитяги. На одну лише менше у бельгійців. Ще чотири зустрічі завершувались мировими.

Востаннє команди грали між собою у 2016 році. Той матч завершився результативною нічиєю 1:1.

Матч Фінляндія – Бельгія відбудеться 21 червня о 22:00.

Прогноз від Favbet

Бельгія – фаворит протистояння. Хоча бельгійці вже однією ногою у плей-офф Євро-2020, але саме цій команді віддають перемогу – 1,34. Звитяга Фінляндії аж 11. Мирова у цій зустрічі – 5,20.

Швидше за все обидві команди не зможуть відзначитись голами у протистоянні – 1,55. А сам матч завершиться із рахунком 0:1 або 0:2 на користь команди на чолі з Кевіном Де Брюйне – 4,90 та 4,60 відповідно.

Якщо у першій 45-хвилинці переможе бельгійська збірна, то свого вона вже не відпустить – 1,78. Першими у поєдинку заб'ють гості – 1,26. А на те, що першими рахунок у матчі відкриють господарі – 4,75.

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