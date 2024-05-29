Пропустил третью тренировку Реала: сыграет ли Лунин в финале Лиги чемпионов

В первый день лета определится победитель Лиги чемпионов. В решающем поединке сойдутся мадридский Реал и дортмундская Боруссия.

"Королевский клуб" усиленно готовится к 18-му в своей истории финалу в розыгрыше Лиги чемпионов. К сожалению, в последней тренировке не принимал участие украинский голкипер Андрей Лунин.

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Лунин находится в лазарете Реала

По информации испанских СМИ, украинец пропустил третье подряд занятие. 25-летний вратарь продолжает болеть. Поэтому его участие в финале под большим вопросом, поскольку до решающего поединка осталось два дня.

Ранее главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти сообщал, что у Лунина температура. Впрочем итальянский специалист рассчитывает на украинца.

Надежная игра Лунина в Лиге чемпионов

Напомним, что в начале сезона травмировался основной голкипер "сливочных" Тибо Куртуа. Поэтому Андрей Лунин получил возможность побороться за место в воротах.

Сначала Анчелотти больше доверял испанцу Кепе Аррисабалаге. Поэтому на групповой стадии украинец сыграл лишь два матча: против Браги (2:0) и Наполи (4:2).

Однако уже на стадии плей-офф Лунин был неизменным голкипером "Галактикос".

Украинский вратарь сделал решающий вклад в итоговую победу Реала над Манчестер Сити. В серии пенальти Лунин дважды отразил удары игроков английского клуба: от Бернарду Силвы и Матео Ковачича.

В полуфинальных поединках против Баварии тоже сыграл украинский голкипер. Поэтому было бы вполне справедливо, если бы именно Андрей стоял в воротах "сливочных" на "Уэмбли".

Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 между Реалом Мадрид и Боруссией Дортмунд состоится в субботу, 1 июня. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.