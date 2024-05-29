"Королевский клуб" усиленно готовится к 18-му в своей истории финалу в розыгрыше Лиги чемпионов. К сожалению, в последней тренировке не принимал участие украинский голкипер Андрей Лунин.

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Лунин находится в лазарете Реала

По информации испанских СМИ, украинец пропустил третье подряд занятие. 25-летний вратарь продолжает болеть. Поэтому его участие в финале под большим вопросом, поскольку до решающего поединка осталось два дня.

Ранее главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти сообщал, что у Лунина температура. Впрочем итальянский специалист рассчитывает на украинца.

Важно! Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 между Реалом Мадрид и Боруссией Дортмунд состоится в субботу, 1 июня. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Надежная игра Лунина в Лиге чемпионов