"Королівський клуб" посилено готується до 18-го у своїй історії фіналу в розіграші Ліги чемпіонів. На жаль, в останньому тренуванні не брав участь український голкіпер Андрій Лунін.
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Лунін перебуває в лазареті Реала
За інформацією іспанських ЗМІ, українець пропустив третє поспіль заняття. 25-річний воротар продовжує хворіти. Тож його участь у фіналі під великим питанням, оскільки до вирішального поєдинку залишилося два дні.
Раніше головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті повідомляв, що у Луніна температура. Втім італійський фахівець розраховує на українця.
Надійна гра Луніна в Лізі чемпіонів
- Нагадаємо, що на початку сезону травмувався основний голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа. Тож Андрій Лунін отримав можливість поборотися за місце у воротах.
- Спочатку Анчелотті більше довіряв іспанцю Кепі Аррісабалазі. Тому на груповій стадії українець зіграв лише два матчі: проти Браги (2:0) та Наполі (4:2).
- Проте вже на стадії плей-оф Лунін був незмінним голкіпером "Галактікос".
- Український воротар зробив вирішальний внесок у підсумкову перемогу Реала над Манчестер Сіті. У серії пенальті Лунін двічі відбив удари гравців англійського клуба: від Бернарду Сілви та Матео Ковачича.
- У півфінальних поєдинках проти Баварії теж зіграв український голкіпер. Тож було б цілком справедливо, якби саме Андрій стояв у воротах "вершкових" на "Вемблі".