"Королівський клуб" посилено готується до 18-го у своїй історії фіналу в розіграші Ліги чемпіонів. На жаль, в останньому тренуванні не брав участь український голкіпер Андрій Лунін.

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Лунін перебуває в лазареті Реала

За інформацією іспанських ЗМІ, українець пропустив третє поспіль заняття. 25-річний воротар продовжує хворіти. Тож його участь у фіналі під великим питанням, оскільки до вирішального поєдинку залишилося два дні.

Раніше головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті повідомляв, що у Луніна температура. Втім італійський фахівець розраховує на українця.

Важливо! Фінал Ліги чемпіонів сезону-2023/24 між Реалом Мадрид та Боруссією Дортмунд відбудеться у суботу, 1 червня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Надійна гра Луніна в Лізі чемпіонів