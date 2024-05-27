В субботу, 1 июня, в 22:00 по киевскому времени состоится финал Лиги чемпионов-2023/2024. На поле встретятся Боруссия Дортмунд и Реал Мадрид.
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Почему Лунин может пропустить финал Лиги чемпионов
Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти заявил, что украинец заболел.
У Андрея Лунина сегодня температура, надеюсь, что он выздоровеет до субботы,
– рассказал наставник "сливочных".
Всего в сезоне-2023/2024 украинец провел за Реал 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз ворота оставались "сухими".