Появился новый город, который претендует провести финал Лиги чемпионов сезона 2019/20. Им стал испанский Мадрид, где проходил предыдущий финал Лиги чемпионов.

В проведении финала Лиги чемпионов в столице Испании заинтересован мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес. Об этом сообщает Marca.

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Финал – возможность, показать, что Мадрид оправился от COVID-19

Хосе Луис Мартинес считает, что проведение финала Лиги чемпионов в столице Испании – это отличная новость для жителей Мадрида.

Проведения такого большого события – хорошая возможность показать, что город оправился от кризисной ситуации с коронавирусом, через которую мы прошли. Это будет послание миру, что мы не сдаемся и возвращаемся,

– сказал чиновник.

Он заявил, что сейчас идет работа, чтобы Мадрид получил право провести финальную игру.

От городского совета хочу показать полную поддержку этой идеи – сыграть финал Лиги чемпионов в Мадриде. В городе есть все условия для этого,

– добавил Хосе Луис Мартинес.

Мэр Мадрида не сообщил, на каком стадионе может пройти финал. Главными командами города являются "Реал" и "Атлетико".

Оба клуба все еще участвуют в Лиге чемпионов. "Атлетико" вышел в четвертьфинал, одолев "Ливерпуль".

Однако "Реал" проиграл первый матч 1/8 финала в противостоянии с "Манчестер Сити".

Какова ситуация в Испании?

По состоянию на 9 июня Испания шестая в мире по количеству случаев заражения COVID-19. Там коронавирусом заразилось 241 717 человек.

С 8 июня большая часть Испании перешла к последнему этапу ослабления карантинных ограничений.

Однако Мадрид и Барселона, которые больше всего пострадали от коронавируса, перейдут на "фазу 2" ослабления карантина.

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