Финал Лиги чемпионов 2019/2020: появился новый претендент на проведение матча
Появился новый город, который претендует провести финал Лиги чемпионов сезона 2019/20. Им стал испанский Мадрид, где проходил предыдущий финал Лиги чемпионов.
В проведении финала Лиги чемпионов в столице Испании заинтересован мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес. Об этом сообщает Marca.
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Финал – возможность, показать, что Мадрид оправился от COVID-19
Хосе Луис Мартинес считает, что проведение финала Лиги чемпионов в столице Испании – это отличная новость для жителей Мадрида.
Проведения такого большого события – хорошая возможность показать, что город оправился от кризисной ситуации с коронавирусом, через которую мы прошли. Это будет послание миру, что мы не сдаемся и возвращаемся,
– сказал чиновник.
Он заявил, что сейчас идет работа, чтобы Мадрид получил право провести финальную игру.
От городского совета хочу показать полную поддержку этой идеи – сыграть финал Лиги чемпионов в Мадриде. В городе есть все условия для этого,
– добавил Хосе Луис Мартинес.
Мэр Мадрида не сообщил, на каком стадионе может пройти финал. Главными командами города являются "Реал" и "Атлетико".
Оба клуба все еще участвуют в Лиге чемпионов. "Атлетико" вышел в четвертьфинал, одолев "Ливерпуль".
Однако "Реал" проиграл первый матч 1/8 финала в противостоянии с "Манчестер Сити".
Какова ситуация в Испании?
По состоянию на 9 июня Испания шестая в мире по количеству случаев заражения COVID-19. Там коронавирусом заразилось 241 717 человек.
С 8 июня большая часть Испании перешла к последнему этапу ослабления карантинных ограничений.
Однако Мадрид и Барселона, которые больше всего пострадали от коронавируса, перейдут на "фазу 2" ослабления карантина.
Кто претендует провести матчи Лиги чемпионов
- УЕФА должен огласить решение по матчам Лиги чемпионов и Лиги Европы 17 июня.
- Главным претендентом на проведение всех матчей Лиги чемпионов, начиная со стадии четвертьфинала, является Лиссабон (Португалия).
- Матчи Лиги Европы с идентичной стадией могут пройти в Германии.
- Четвертьфиналы планируется провести 13-14 августа на нейтральных полях в формате одного матча.
- Финал должен состояться 29 августа.