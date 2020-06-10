Лига чемпионов 2019/2020: назван даты матчей и место проведения
В УЕФА решают, как завершить сезон Лиги чемпионов 2019/2020. Самый престижный турнир Европы может быть доигран в Португалии. Из-за пандемии COVID-19 для турнира придумали новый формат.
Матчи стадии 1/8 финала должны пройти 7 – 8 августа, сообщает Sky Sport Italia. На этом этапе осталось провести 4 поединка.
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Какие поединки осталось сыграть
В четвертьфинал перед карантином успели пробиться ПСЖ, "Лейпциг", "Атлетико" и "Аталанта".
В других противостояниях должны состояться повторные встречи:
- "Бавария" – "Челси" (3:0 в пользу "Баварии" после первой игры);
- "Барселона" – "Наполи" (1:1 после первой игры);
- "Манчестер Сити" – "Реал" (2:1 в пользу "Сити" после первой игры);
- "Ювентус" – "Лион" (1:0 в пользу "Лиона" после первой игры).
По информации Sky Sport Italia, четвертьфиналы планируется провести 13 – 14 августа на нейтральных полях в формате одного матча.
Где пройдут матчи
Место проведения мини-турнира будет объявлено 17 июня. Ожидается, что Лигу чемпионов доиграют в Лиссабоне (Португалия), информирует Bild.
На проведение матчей Лиги чемпионов также претендовали Франкфурт (Германия) и Москва (Россия). Кандидатура Москвы отпала первой из-за большого количества случаев заражения COVID-19.
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Португалия подходит по ряду требований – несколько стадионов в городе, контролируемое количество случаев заражения COVID-19.
По сообщению испанского издания AS, УЕФА уже имеет предварительный план проведения плей-офф.
Лига чемпионов возобновится 8-9 августа из четырех поединков 1/8 финала, которые не успели сыграть до паузы.
Через 48 часов все команды-участницы 1/4 финала прибывают в Лиссабон. В столице Португалии рядом расположены два больших стадиона – "Да Луж" и "Жозе Альваладе".
Именно на которых и состоятся все матчи до конца плей-офф. Стадии будут состоять из одного поединка на вылет. Финал – 23 августа на "Да Луж".