В УЕФА решают, как завершить сезон Лиги чемпионов 2019/2020. Самый престижный турнир Европы может быть доигран в Португалии. Из-за пандемии COVID-19 для турнира придумали новый формат.

Матчи стадии 1/8 финала должны пройти 7 – 8 августа, сообщает Sky Sport Italia. На этом этапе осталось провести 4 поединка.

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Какие поединки осталось сыграть

В четвертьфинал перед карантином успели пробиться ПСЖ, "Лейпциг", "Атлетико" и "Аталанта".

В других противостояниях должны состояться повторные встречи:

"Бавария" – "Челси" (3:0 в пользу "Баварии" после первой игры);

"Барселона" – "Наполи" (1:1 после первой игры);

"Манчестер Сити" – "Реал" (2:1 в пользу "Сити" после первой игры);

"Ювентус" – "Лион" (1:0 в пользу "Лиона" после первой игры).

По информации Sky Sport Italia, четвертьфиналы планируется провести 13 – 14 августа на нейтральных полях в формате одного матча.

Где пройдут матчи

Место проведения мини-турнира будет объявлено 17 июня. Ожидается, что Лигу чемпионов доиграют в Лиссабоне (Португалия), информирует Bild.

На проведение матчей Лиги чемпионов также претендовали Франкфурт (Германия) и Москва (Россия). Кандидатура Москвы отпала первой из-за большого количества случаев заражения COVID-19.

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Португалия подходит по ряду требований – несколько стадионов в городе, контролируемое количество случаев заражения COVID-19.

По сообщению испанского издания AS, УЕФА уже имеет предварительный план проведения плей-офф.

Лига чемпионов возобновится 8-9 августа из четырех поединков 1/8 финала, которые не успели сыграть до паузы.

Через 48 часов все команды-участницы 1/4 финала прибывают в Лиссабон. В столице Португалии рядом расположены два больших стадиона – "Да Луж" и "Жозе Альваладе".

Именно на которых и состоятся все матчи до конца плей-офф. Стадии будут состоять из одного поединка на вылет. Финал – 23 августа на "Да Луж".