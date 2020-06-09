З'явилося нове місто, яке претендує провести фінал Ліги чемпіонів сезону 2019/20. Ним став іспанський Мадрид, де проходив попередній фінал Ліги чемпіонів.

У проведенні фіналу Ліги чемпіонів у столиці Іспанії зацікавлений мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес. Про це повідомляє Marca.

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Фінал – можливість, показати, що Мадрид оговтався від COVID-19

Хосе Луїс Мартінес вважає, що проведення фіналу Ліги чемпіонів у столиці Іспанії – це чудова новина для жителів Мадрида.

Проведення такої великої події – хороша можливість показати, що місто оговталося від кризової ситуації з коронавірусом, через яку ми пройшли. Це буде послання світу, що ми не здаємося і повертаємося,

– сказав чиновник.

Він заявив, що наразі триває робота, щоб Мадрид отримав право провести фінальну гру.

Від міської ради хочу показати повну підтримку цієї ідеї – зіграти фінал Ліги чемпіонів у Мадриді. У місті є всі умови для цього,

– додав Хосе Луїс Мартінес.

Мер Мадрида не повідомив, на якому стадіоні може пройти фінал. Головними командами міста є "Реал" та "Атлетіко".

Обидва клуби все ще беруть участь у Лізі чемпіонів. "Атлетіко" вийшов у чвертьфінал, здолавши "Ліверпуль".

Натомість "Реал" програв перший матч 1/8 фіналу у протистоянні з "Манчестер Сіті".

Яка ситуація в Іспанії?

Станом на 9 червня Іспанія шоста у світі за кількістю випадків зараження COVID-19. Там коронавірусом заразилося 241 717 людей.

З 8 червня більша частина Іспанії перейшла до останнього етапу послаблення карантинних обмежень.

Натомість Мадрид та Барселона, які найбільше постраждали від коронавірусу, перейдуть на "фазу 2" послаблення карантину.

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