Анчелотти провел важный разговор с вратарями Реала относительно финала ЛЧ

В среду, 8 мая, мадридский Реал вышел в финал Лиги чемпионов. "Сливочные" одержали волевую победу над Баварией, благодаря дублю в конце поединка от Хоселу.

Ворота “королевского клуба”, как и во всех предыдущих матчах плей-офф, защищал Андрей Лунин. Несмотря на успешные выступления, его место на игру против дортмундской Боруссии оказалось под угрозой.

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Что сказал Анчелотти

Все из-за того, что полностью восстановился от травмы Тибо Куртуа, который пропустил весь сезон, но накануне провел первый матч против Кадиса, в котором отстоял "на ноль". Поэтому в испанских СМИ активно обсуждается тема основного вратаря Реала на финал Лиги Чемпионов.

Несколько изданий сообщили, что руководство и тренерский штаб "сливочных" понимают, что бельгиец – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой поединок. По их информации, ожидается, что именно Куртуа выйдет в стартовом составе на решающую игру сезона.

На фоне многих слухов наставник команды Карло Анчелотти поговорил со своими голкиперами для прекращения спекуляций. Он призвал подопечных не обращать внимание на множество новостей и рассказал, принял ли уже решение.

Не обращайте внимания на информацию из разных СМИ, когда я выберу стартового вратаря на финал Лиги чемпионов – вы узнаете первыми,

– сказал итальянец.

Напомним, что финальный матч ЛЧ состоится 1 июня в Лондоне на "Уэмбли". Мадридский Реал будет претендовать на свой 15-й трофей в этом турнире.

. В сезоне-2023/2024 Андрей Лунин сыграл за "сливочных" 30 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз оставлял свои ворота "сухими".

Отметим, что следующий матч мадридский Реал проведет 11 мая в 19:30 на выезде против Гранады. "Сливочные" проведут этот поединок уже в статусе новоиспеченного чемпиона Испании.