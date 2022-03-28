Дивна думка організаторів

Український дует вибрався з-під обстрілів у Харкові та представив Україну на престижному старті у Монпельє. Виступ Олександри Назарової та Максима Нікітіна викликав овації французьких трибун. Але не обійшлось без скандальних моментів.

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Фігуристи з України виступили під мелодію Джамали "1944". Вкінці виступу пара станцювала під вставку "Ой у лузі червона калина", яку виконав вокаліст групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк.

Спочатку другої частини виступу у мелодії виступу українців були вбудовані слова Володимира Зеленського. Президент України своїм зверненням закликав до боротьби та захисту країни.

Однак організатори змагань заборонили українській команді додавати ці слова Зеленського у музичний супровід свого виступу.

Назарова: Це було звернення до нашого народу

Міжнародний ковзанярський союз (ISU) знайшов у словах очільника країни пропаганду. У представників союзу навіть були запитання до вставки "Ой у лузі червона калина". Про це повідомила Назарова.

Такий лист від ISU надійшов українській команді ввечері за день до виступу на чемпіонаті світу.

Вже після нашого виступу, наскільки мені відомо, наша Федерація відправила листи до ISU. Для того, аби отримати пояснення, що саме в словах — ми будемо боротися і ми сильна нація — було не так і де там є пропаганда. Звичайно, ми розуміємо, що це спорт і ми розуміємо, де саме ми знаходимось. Але там не було жодних закликів, це був заклик до об’єднання, без будь-яких погроз. Це було більше звернення до нашого народу. Якщо чесно це й нас підбадьорювало, коли ми катались,

– сказала Назарова.