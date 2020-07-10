Феттель заявил о готовности вернуться в Red Bull, Хорнер дал категорический ответ пилоту
Четырехкратный чемпион мира в составе Red Bull немец Себастьян Феттель проявляет желание вернуться в австрийскую команду. Пилот Ferrari, который покидает команду по окончании сезона, не исключает возвращения в Red Bull.
Феттелю не место в Формуле-1?
Сейчас у Феттеля нет контракта на следующий сезон, который бы позволил немцу остаться в Формуле-1. Его место в Ferrari займет испанец Карлос Сайнс, сообщает 24 канал.
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Не найдётся Себастьяну места и в McLaren и Renault, которые укомплектовали свои составы.
В британской команде останется Ландо Норрис, к которому присоединится Даниэль Риккардо. В французскую команду вернулся Фернандо Алонсо, компанию которому, похоже, составит Эстебан Окон.
Среди конкурентных команд для Феттеля найдется место в Racing Point, куда немец не торопится переходить.
Трансфер в Mercedes даже не обсуждается.
Феттель готов к возвращению в Red Bull
Себастьян признался, что поддерживает контакт с Red Bull и считает, что команда может бороться за чемпионство, сообщает Racefans.net.
У Red B есть машина, способная побеждать – я так считаю. У них очень сильная команда, я знаю это из прошлого опыта. Да, конечно, наполовину команда с тех пор уже изменилась, но не изменились ее цели,
– сказал немец.
Феттель признал, что не стал бы отказываться от предложения вернуться в Red Bull.
Как я уже говорил ранее, у них, как мне кажется, есть машина, которая способна побеждать. Я здесь, чтобы бороться, бороться за победы – потому так, вероятно, я бы согласился,
– заявил Себастьян.
Также он подтвердил, что разговаривал с Renault, но серьезных переговоров не было.
В Red Bull ответили на заявление немца
Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер сообщил, что команда не рассматривает возможность возвращения Себастьяна Феттеля. Об этом сообщает The Race.
Конечно, такая тема поднималась, и мы провели с Себом отличное время. Он навсегда останется частью нашей истории, но Red Bull не ожидал, что он окажется на трансферном рынке,
– сказал Хорнер.
Он добавил, что Red Bull хочет оставить своих гонщиков – Макса Ферстаппена и Алекса Албона.
"Это четкое "нет", и, боюсь, Себ об этом знает", – подытожил Хорнер.