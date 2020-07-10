Четырехкратный чемпион мира в составе Red Bull немец Себастьян Феттель проявляет желание вернуться в австрийскую команду. Пилот Ferrari, который покидает команду по окончании сезона, не исключает возвращения в Red Bull.

Феттелю не место в Формуле-1?

Сейчас у Феттеля нет контракта на следующий сезон, который бы позволил немцу остаться в Формуле-1. Его место в Ferrari займет испанец Карлос Сайнс, сообщает 24 канал.

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Не найдётся Себастьяну места и в McLaren и Renault, которые укомплектовали свои составы.

В британской команде останется Ландо Норрис, к которому присоединится Даниэль Риккардо. В французскую команду вернулся Фернандо Алонсо, компанию которому, похоже, составит Эстебан Окон.

Среди конкурентных команд для Феттеля найдется место в Racing Point, куда немец не торопится переходить.

Трансфер в Mercedes даже не обсуждается.

Феттель готов к возвращению в Red Bull

Себастьян признался, что поддерживает контакт с Red Bull и считает, что команда может бороться за чемпионство, сообщает Racefans.net.

У Red B есть машина, способная побеждать – я так считаю. У них очень сильная команда, я знаю это из прошлого опыта. Да, конечно, наполовину команда с тех пор уже изменилась, но не изменились ее цели,

– сказал немец.

Феттель признал, что не стал бы отказываться от предложения вернуться в Red Bull.

Как я уже говорил ранее, у них, как мне кажется, есть машина, которая способна побеждать. Я здесь, чтобы бороться, бороться за победы – потому так, вероятно, я бы согласился,

– заявил Себастьян.

Также он подтвердил, что разговаривал с Renault, но серьезных переговоров не было.

В Red Bull ответили на заявление немца

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер сообщил, что команда не рассматривает возможность возвращения Себастьяна Феттеля. Об этом сообщает The Race.

Конечно, такая тема поднималась, и мы провели с Себом отличное время. Он навсегда останется частью нашей истории, но Red Bull не ожидал, что он окажется на трансферном рынке,

– сказал Хорнер.

Он добавил, что Red Bull хочет оставить своих гонщиков – Макса Ферстаппена и Алекса Албона.

"Это четкое "нет", и, боюсь, Себ об этом знает", – подытожил Хорнер.

Сезон Формулы-1 стартовал 5 июля с гран-при Австрии. Феттель финишировал 10-м.