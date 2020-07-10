Феттель заявив про готовність повернутися у Red Bull, Хорнер дав категоричну відповідь пілоту
Чотириразовий чемпіон світу у складі Red Bull німець Себастьян Феттель проявляє бажання повернутися в австрійську команду. Пілот Ferrari, який покидає команду після завершення сезону, не відкидає повернення у Red Bull.
Феттелю нема місця у Формулі-1?
Наразі у Феттеля немає контракту на наступний сезон, який би дозволив німцю залишитися у Формулі-1. Його місце у Ferrari займе іспанець Карлос Сайнс, повідомляє 24 канал.
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Не знайдеться Себастьяну місця і в McLaren та Renault, які укомплектували свої склади.
У британській команді залишиться Ландо Норріс, до якого приєднається Даніель Ріккардо. У французьку команду повернувся Фернандо Алонсо, компанію якому, схоже, складе Естебан Окон.
Серед конкурентних команд для Феттеля знайдеться місце у Racing Point, куди німець не квапиться переходити.
Трансфер у Mercedes навіть не обговорюється.
Феттель готовий до повернення у Red Bull
Себастьян зізнався, що підтримує контакт з Red Bull і вважає, що команда може боротися за чемпіонство, повідомляє Racefans.net.
У Red B є машина, здатна перемагати – я так вважаю. У них дуже сильна команда, я знаю це з минулого досвіду. Так, звичайно, наполовину команда з того часу вже змінилася, але не змінилися її цілі,
– сказав німець.
Феттель визнав, що не став би відмовлятися від пропозиції повернутися у Red Bull.
Як я вже говорив раніше, у них, як мені здається, є машина, яка здатна перемагати. Я тут, щоб змагатися, боротися за перемоги – тому так, ймовірно, я б погодився,
– заявив Себастьян.
Також він підтвердив, що мав розмову з Renault, але серйозних перемовин не було.
У Red Bull відповіли на заяви німця
Керівник Red Bull Крістіан Хорнер повідомив, що команда не розглядає можливість повернення Себастьяна Феттеля. Про це повідомляє The Race.
Звичайно, така тема порушувалася, і ми провели з Себом відмінний час. Він назавжди залишиться частиною нашої історії, але Red Bull не очікував, що він виявиться на трансферному ринку,
– сказав Хорнер.
Він додав, що Red Bull хоче зберегти своїх гонщиків – Макса Ферстаппена і Алекса Албона.
"Це чітке "ні", і, боюся, Себ про це знає", – підсумував Хорнер.