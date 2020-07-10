Чотириразовий чемпіон світу у складі Red Bull німець Себастьян Феттель проявляє бажання повернутися в австрійську команду. Пілот Ferrari, який покидає команду після завершення сезону, не відкидає повернення у Red Bull.

Феттелю нема місця у Формулі-1?

Наразі у Феттеля немає контракту на наступний сезон, який би дозволив німцю залишитися у Формулі-1. Його місце у Ferrari займе іспанець Карлос Сайнс, повідомляє 24 канал.

Не пропустіть: Формула-1 вперше завітає у Тоскану: офіційний календар гонок 2020

Не знайдеться Себастьяну місця і в McLaren та Renault, які укомплектували свої склади.

У британській команді залишиться Ландо Норріс, до якого приєднається Даніель Ріккардо. У французьку команду повернувся Фернандо Алонсо, компанію якому, схоже, складе Естебан Окон.

Серед конкурентних команд для Феттеля знайдеться місце у Racing Point, куди німець не квапиться переходити.

Трансфер у Mercedes навіть не обговорюється.

Феттель готовий до повернення у Red Bull

Себастьян зізнався, що підтримує контакт з Red Bull і вважає, що команда може боротися за чемпіонство, повідомляє Racefans.net.

У Red B є машина, здатна перемагати – я так вважаю. У них дуже сильна команда, я знаю це з минулого досвіду. Так, звичайно, наполовину команда з того часу вже змінилася, але не змінилися її цілі,

– сказав німець.

Феттель визнав, що не став би відмовлятися від пропозиції повернутися у Red Bull.

Як я вже говорив раніше, у них, як мені здається, є машина, яка здатна перемагати. Я тут, щоб змагатися, боротися за перемоги – тому так, ймовірно, я б погодився,

– заявив Себастьян.

Також він підтвердив, що мав розмову з Renault, але серйозних перемовин не було.

У Red Bull відповіли на заяви німця

Керівник Red Bull Крістіан Хорнер повідомив, що команда не розглядає можливість повернення Себастьяна Феттеля. Про це повідомляє The Race.

Звичайно, така тема порушувалася, і ми провели з Себом відмінний час. Він назавжди залишиться частиною нашої історії, але Red Bull не очікував, що він виявиться на трансферному ринку,

– сказав Хорнер.

Він додав, що Red Bull хоче зберегти своїх гонщиків – Макса Ферстаппена і Алекса Албона.

"Це чітке "ні", і, боюся, Себ про це знає", – підсумував Хорнер.

Сезон Формули-1 стартував 5-го липня з гран-прі Австрії. Феттель фінішував 10-м.