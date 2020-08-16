"Ференцварош" во главе с Ребровым сыграл в ничью в первом туре чемпионата: видео
Венгерский "Ференцварош" Сергея Реброва не слишком удачно сыграл первый матч нового чемпионата. Чемпион прошлого сезона начал с потери очков.
В первом туре чемпионата Венгрии "Ференцварош" Сергея Реброва встретился на выезде с "МТК Будапешт", пишет 24 канал.
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Не лучшее начало
Первыми отличились гости благодаря голу от Даниэля Геры. Уже во втором тайме "Ференцварошу" удалось сравнять. Нгуена открыл отсчет своих голов в новом сезоне.
В стартовом составе чемпионов вышел украинец Игорь Харатин, который был заменен на 79-й минуте. Также не лучшим образом начал сезон и вице-чемпион "Фехервар", на выезде сыграв вничью с "Залаэгерсегом" (3:3).
Иван Петряк появился на поле во втором тайме, а вот хавбек хозяев Артем Фаворов так и остался в запасе до конца игры.
Добавим, что в прошлом году Сергей Ребров был признан лучшим тренером года в Венгрии. Также клуб выкупил контракт Александра Зубкова у донецкого "Шахтера". Украинец официально подписал четырехлетний контракт с венгерской командой.
"Ференцварош" – "МТК Будапешт" обзор матча