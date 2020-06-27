"Шахтер" официально совершил первый летний трансфер
"Ференцварош" объявил о трансфере Александра Зубкова, который выступал за венгерскую команду на правах аренды из "Шахтера".
Зубков подписал контракт с венгерским клубом. Сумма трансфера не разглашается, сообщает официальный сайт клуба.
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Как сообщил агент игрока Вадим Шаблий в Instagram, соглашение рассчитано на 4 года. Заметим, что ранее была информация об интересе к Зубкову со стороны итальянских клубов и "Фенербахче" – не исключено, что чемпион Венгрии решит продать Зубкова дороже.
Карьера Зубкова
- Дебютировал за главную команду Донецка в сентябре 2015 года. Вышел на старте в выездном кубковом поединке против "Тернополя" и отыграл весь матч. В мае 2016 года впервые сыграл в Премьер-лиге, выйдя на замену в домашнем матче против луганской "Зари". Контракт Зубкова принадлежит "горнякам".
- В августе 2018 года ушел в аренду в "Мариуполь".
- А с 2019 года на правах аренды защищает цвета венгерского "Ференцвароша".