"Ференцварош" объявил о трансфере Александра Зубкова, который выступал за венгерскую команду на правах аренды из "Шахтера".

Зубков подписал контракт с венгерским клубом. Сумма трансфера не разглашается, сообщает официальный сайт клуба.

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Как сообщил агент игрока Вадим Шаблий в Instagram, соглашение рассчитано на 4 года. Заметим, что ранее была информация об интересе к Зубкову со стороны итальянских клубов и "Фенербахче" – не исключено, что чемпион Венгрии решит продать Зубкова дороже.

Карьера Зубкова