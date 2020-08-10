Белорусы заграницей тоже поддерживают протесты в Беларуси. В том числе и футболисты. Среди них нападающий венгерского "Ференцвароша" Николай Сигневич.

Нападающий опубликовал у себя в Stories в Instagram три поста, связанные с выборами в Беларуси и протестами, которые там начались, пишет 24 канал.

Все на тему: Массовые беспорядки в Беларуси: последние новости и что известно о пострадавших

Первый пост – фото с протестов в Минске, где люди начали собираться на площади после объявления предварительных результатов президентских выборов. К этому фото он добавил подпись "Горжусь".

Еще одно фото – информация о том, что на одном из избирательных участков закончились бюллетени, и многие избиратели остались без возможности проголосовать.

Третье – это фото с бойцами ОМОНа, которые опустили щиты перед протестующими.