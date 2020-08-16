Угорський "Ференцварош" Сергія Реброва не надто вдало зіграв перший матч нового чемпіонату. Чемпіон минулого сезону розпочав із втрати очок.

У першому турі чемпіонату Угорщини "Ференцварош" Сергія Реброва зустрівся на виїзді з "МТК Будапешт", пише 24 канал.

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Не найкращий початок

Першими відзначились гості завдяки голу від Даніеля Гери. Вже у другому таймі "Ференцварошу" вдалось зрівняти. Нгуєна відкрив відлік своїх голів у новому сезоні.

У стартовому складі чемпіонів вийшов українець Ігор Харатін, який був замінений на 79-й хвилині. Також не найкращим чином почав сезон і віцечемпіон "Фехервар", на виїзді зігравши внічию з "Залаегерсегом" (3:3).

Іван Петряк з'явився на полі у другому таймі, а от хавбек господарів Артем Фаворов так і залишився в запасі до кінця гри.

Додамо, що минулого року Сергій Ребров був визнаний найкращим тренером року в Угорщині. Також клуб викупив контракт Олександра Зубкова у донецького "Шахтаря". Українець офіційно підписав чотирирічний контракт з угорською командою.

"Ференцварош" – "МТК Будапешт" огляд матчу