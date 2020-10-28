28 октября состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между футболистами венгерского "Ференцвароша" и киевского "Динамо".

Команды объявили стартовые составы на матч. Об этом пишет 24 канал.

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Ференцварош – Динамо: стартовые составы

"Динамо": Бойко – Кендзера, Забарный, Попов, Караваев – Буяльский, Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, де Пена – Супряга.

Запасные: Нещерет, Белуце, Вербич, Шепелев, Цитаишвили, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Родригеш, Сирота, Дуэлунд.

"Ференцварош": Дибуш, Ловренчич, Блажич, Ковачевич, Хайстер, Сомалиа, Харатин, Шигер, Зубков, Нгуен, Исаэл.

Запасные: Богдан, Банки, Фримпонг, Мак, Ботко, Батурина, Двали, Боли, Ляйдуни.

Добавим, что в составе киевлян уже есть два положительных теста на коронавирус. Коронавирус обнаружили у голкипера Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко. Также еще один тест был у тренера по физической подготовке Виталия Кулебы. Все они пошли на самоизоляцию и не полетели с командой в столицу Венгрии.

Матч Лиги чемпионов "Ференцварош" – "Динамо" состоится 28 октября. Начало матча в Венгрии – в 22:00.