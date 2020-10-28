28 жовтня відбудеться матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів між футболістами угорського "Ференцвароша" і київського "Динамо".

Команди оголосили стартові склади на матч. Про це пише 24 канал.

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Ференцварош – Динамо: стартові склади

"Динамо": Бойко – Кендзьора, Забарний, Попов, Караваєв – Буяльський, Сидорчук, Шапаренко – Циганков, де Пена – Супряга.

Запасні: Нещерет, Белуце, Вербич, Шепелев, Цитаішвілі, Шабанов, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Родрігеш, Сирота, Дуелунд.

"Ференцварош": Дібуш, Ловренчіч, Блажіч, Ковачевич, Хайстер, Сомаліа, Харатін, Шигер, Зубков, Нгуен, Ісаел.

Запасні: Богдан, Банкі, Фрімпонг, Мак, Ботко, Батурина, Двалі, Болі, Ляйдуні.

Додамо, що у складі киян вже є два позитивні тести на коронавірус. Їх виявили у голкіпера Георгія Бущана та захисника Віталія Миколенка. Також ще один тест був у тренера з фізичної підготовки Віталія Кулеби. Всі вони пішли на самоізоляцію та не полетіли з командою у столицю Угорщини.

Матч Ліги чемпіонів "Ференцварош" – "Динамо" відбудеться 28 жовтня. Початок матчу в Угорщині – о 22:00.