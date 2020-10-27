Правами на трансляцию матчей Лиги чемпионов в Украине обладает группа каналов "Футбол 1/2/3", пишет 24 канал. Именно на канале "Футбол 2" и будет прямая трансляция матча "Ференцварош" – "Динамо".

К теме: Cможет Ли Сергей Ребров дать бой бывшей команде: анонс на матч "Ференцварош" – "Динамо"

Начало трансляции матча "Ференцварош" – "Динамо" в 21:50. Сам матч начнется в 22:00.

Где смотреть матч "Ференцварош" – "Динамо" онлайн

Смотреть легально онлайн матч "Ференцварош" – "Динамо" можно на видеосервисе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Абонемент на просмотр матчей каналов "Футбол 1/2/3" обойдется в 109 гривен в месяц. Эти же каналы, а также дополнительно Setanta Sport обойдется в 139 гривен в месяц.

Компания также предлагает подписку xtra sport oll inclusive, куда входят не только спортивные каналы. Однако она обойдется в 189 гривен в месяц.

Матч онлайн могут пересмотреть и владельцы договоров с интернет-провайдером "Воля".

У них есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в их приложении "Воля TV" за 29 гривен на 30 дней. За доступ к большему количеству спортивных каналов абонплата составляет 59 гривен на 30 дней.

Кстати: Ребров или Луческу: кто выиграет матч Лиги чемпионов "Ференцварош" – "Динамо"

В сезоне 2020/2021 матчи Лиги чемпионов будут доступны на платформе Megogo. Чтобы просмотреть матч "Ференцварош" – "Динамо" нужно иметь подписку "Оптимальная" или "Максимальная".

Стоимость первой за один месяц составляет 97 гривен. Подписка "Максимальная" стоит 197 гривен в месяц. Новые пользователи MEGOGO могут получить тестовую подписку всего за одну гривну.