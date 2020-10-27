Абонемент на перегляд матчів каналів "Футбол 1/2/3" обійдеться в 109 гривень на місяць. Ці ж канали, а також додатково Setanta Sport обійдеться в 139 гривень на місяць.

Компанія також пропонує підписку xtra sport oll inclusive, куди входять не лише спортивні канали. Однак вона обійдеться у 189 гривень на місяць.