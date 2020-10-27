Правами на трансляцію матчів Ліги чемпіонів в Україні володіє група каналів "Футбол 1/2/3", пише 24 канал. Саме на каналі "Футбол 2" і буде пряма трансляція матчу "Ференцварош" – "Динамо". @media (max-width: 640px) { .mobileBrandingPlace { padding-bottom: 56.21%; z-index: 9; margin: 10px 0; } #mobileBrandingPlace1440516 { padding-bottom: 56.21%; z-index: 9; margin: 10px 0; } #mobileBranding { margin: 0 !important; } } До теми: Чи зможе Сергій Ребров дати бій колишній команді: анонс на матч "Ференцварош" – "Динамо" Початок трансляції матчу "Ференцварош" – "Динамо" о 21:50. Сам матч розпочнеться о 22:00. Де дивитися матч "Ференцварош" – "Динамо" онлайн Дивитися легально онлайн матч "Ференцварош" – "Динамо" можна на відеосервісі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Абонемент на перегляд матчів каналів "Футбол 1/2/3" обійдеться в 109 гривень на місяць. Ці ж канали, а також додатково Setanta Sport обійдеться в 139 гривень на місяць. Компанія також пропонує підписку xtra sport oll inclusive, куди входять не лише спортивні канали. Однак вона обійдеться у 189 гривень на місяць. Матч онлайн можуть переглянути й власники договорів з інтернет-провайдером "Воля". У них є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи в їх додатку "Воля TV" за 29 гривень на 30 днів. За доступ до більшої кількості спортивних каналів абонплата становить 59 гривень на 30 днів. До речі:Ребров чи Луческу: хто виграє матч Ліги чемпіонів "Ференцварош" – "Динамо" У сезоні 2020/2021 матчі Ліги чемпіонів будуть доступні на платформі Megogo. Щоб переглянути матч "Ференцварош" – "Динамо" потрібно мати підписку "Оптимальна" або "Максимальна". Вартість першої за один місяць складає 97 гривень. Підписка "Максимальна" коштує 197 гривень на місяць. Нові користувачі MEGOGO можуть отримати тестову підписку всього за одну гривню.