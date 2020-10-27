В среду, 28 октября, киевское "Динамо" на выезде будет противостоять венгерскому "Ференцварошу", который возглавляет легенда "бело-синих" и киевского "Динамо" Сергей Ребров. О самом интересном перед этим поединком – читайте на Спорт24.

Ференцварош – Динамо: главное

Что: групповой этап Лиги чемпионов;

Где: Венгрия, Будапешт, "Групама Арена"

Когда: 28 октября, в 22:00;

Арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

Где смотреть: телеканал "Футбол 2", онлайн-трансляция Спорт24.

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История противостояний

С момента единого официального противостояния "Ференцвароша" и "Динамо" в еврокубках прошло более 45 лет. В 1975 году "Динамо" в финале Кубка кубков на стадионе "Санкт-Якоб" в Базеле разгромило "Ференцварош" – 3:0 (Онищенко – 2, Блохин).

Видеообзор финала Кубка кубков Динамо – Ференцварош

Также команды играли друг против друга, но статус игры был товарищеским. Было это в 2013 году и тогда "Ференцварош" выиграл со счетом 3:2.

Старт Лиги чемпионов

"Ференцварош"

Переключаться с чемпионата Венгрии на матчи Лиги чемпионов – это не шутки. Собственно, в матче первого тура против "Барселоны" "Ференцварош" в лучшем виде продемонстрировал, что такое быть командой из маленького чемпионата.

Попробовав сыграть в атаке, венгры получили целую авоську – 1:5, а могло быть и больше. Добавить здесь нечего – вряд ли могло сложиться как-то иначе.

"Динамо"

На старте сезона "Динамо" умело работает на два фронта. Прохождение квалификации Лиги чемпионов удалось совместить с успешным выступлением в чемпионате. В УПЛ в "Динамо" пока первое место.

Начало групповой стадии Лиги чемпионов, правда, получилось неудачным. На НСК "Олимпийский" "бело-синие" не справились с "Ювентусом", получив два мяча от Мората. Впрочем, задача непременно выйти из группы с "Юве" и "Барсой" перед Мирчей Луческу вряд ли ставят.

Травмированные и дисквалифицированные

"Ференцварош": отсутствуют;

"Динамо": Артем Беседин, Никита Бурда, Николай Тимчик, Виталий Миколенко, Георгий Бущан – не сыграют.

Статистическое превью для "Динамо"

"Динамо" идет на первом месте в УПЛ, благодаря своей защите, ведь в среднем пропускают только 0,43 мяча за игру. Поставить на ПТ2М 0,5 можно с коэффициентом 3,91.

Зато "Динамо" не стесняется забивать – в среднем 2,14 голов за игру. Поставить на ПТ2Б 1,5 можно по 2,24.

Ференцварош – Динамо: прогноз

Киевское "Динамо" при Мирче Луческу выглядит все лучше и лучше, и по-хорошему должно обыгрывать на выезде "Ференцварош". Ничего космического венгерский клуб не демонстрирует и вряд ли намного сильнее "АЗ Алкмар" и "Гента", которых Киев прошел в квалификации.