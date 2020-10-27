Венгерский "Ференцварош" и киевское "Динамо" 28-го октября встретятся в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Кто фаворит матча – читайте в материале Спорт 24.

Ференцварош – Динамо: прогноз

Обе команды неудачно стартовали на групповом этапе Лиги чемпионов, пишет 24 канал. Венгры прогнозируемо уступили "Барселоне" (5:1), а "Динамо" не нашло в себе силы что-то противопоставить "Ювентусу" (2:0).

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Эксперты предсказывают, что "Динамо" и "Ференцварош " будут вести борьбу за третье место, которое позволит весной сыграть в Лиге Европы. Однако "Барселона" и "Ювентус" в очной борьбе определят судьбу первого места группы.

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Хотя для "Динамо" матч с "Ференцварошем" выездной, именно киевлян называют фаворитами. Победу украинской команды оценивают коэффициентом 2,31.

"Ференцварош", впервые за 25 лет вышедший в Лигу чемпионов, – андердог поединка. Победу "фради" букмекеры оценили коэффициентом 3,48. Ничья в игре – коэффициент 3,48.

Особой пикантности встрече придает то, что Сергей Ребров, наставник венгров, – бывший тренер и футболист "Динамо". Ему будет противостоять румын Мирча Луческу, который обыгрывал Реброва как тренер "Шахтера".

Встреча "Ференцвароша" и "Динамо" – это противостояние двух почти равных команд, хотя киевляне и более именитые. Впрочем, судьбу игры может решить всего один гол. Букмекеры предлагают коэффициент 2,26, что "Динамо" или "Ференцварош" победят с разницей в один мяч.

Поединок "Ференцварош" – "Динамо" состоится 27 октября в Будапеште. Начало игры в 22: 00.