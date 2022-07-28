Фаны Фенербахче поют оды путина: УЕФА провела совещание после жалоб
Источник:AksamSpor
Турецкое Фенербахче со скандалом вылетело из Лиги чемпионов после поражения от киевского Динамо. Однако отличилась не команда, а ее поклонники.
Фенербахче ждет жесткое наказание
Сразу несколько источников подтвердило, что Динамо подало жалобу в УЕФА, где ее представители уже в срочной форме собрали совещание, чтобы обсудить скандальное поведение болельщиков Фенербахче в ответном матче квалификации Лиги чемпионов против киевского Динамо. Похоже, что теперь турецкий клуб ждет серьезное наказание.
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Фенербахче все еще молчит. За это о наказании заговорил известный комментатор Ахмет Чакар. Он подверг критике такое поведение фанатов и уверен, что такой поступок дорого обойдется "желтым канарейкам".
Эти возгласы создали очень неприятную ситуацию и нам дорого обойдутся. По мнению лидеров европейских стран, такие кричалки являются худшими за все времена,
– сказал комментатор.
Однако нашлись смельчаки, вступившиеся за фанатов Фенербахче. По их мнению, болельщики турецкого клуба начали скандировать "ла-ла-ла, владимир путин" после провокации динамовца Виталия Буяльского. Вроде бы автор первого гола в матче своим празднованием спровоцировал на такой поступок турок.
Полузащитник Динамо якобы попытался показать орла, который является символом извечного конкурента Фенербахче в Турции – Бешикташа. Какая-то интересная фантазия у турецких журналистов.Напомним! Матч в Стамбуле закончился победой Динамо 1:2. Киевляне шагают в следующий раунд Лиги чемпионов, где сыграют против австрийского Штурма. Фенербахче опустилось в Лигу Европы. Голы за "бело-синих" забивали Буяльский и Александр Караваев.
- После поединка на подобную провокацию первым отреагировал главный тренер Динамо Мирча Луческу. Румын в знак протеста не пришел на общение с журналистами. Наставник был в шоке таким поведением фанатов соперника.
- Также раскритиковал поступок турок бывший нападающий киевлян Артем Кравец, отдавший турецкому чемпионату четыре года своей карьеры.
- Спикер МИД Олег Николенко прокомментировал провокацию турецких фанатов.