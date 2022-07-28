На Фенербахче чекає жорстке покарання

Одразу декілька джерел підтвердило, що Динамо подало скаргу до УЄФА, де її представники вже у терміновій формі зібрали нараду, щоб обговорити скандальну поведінку уболівальників Фенербахче у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо. Схоже, що тепер на турецький клуб чекає серйозне покарання.

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Фенербахче досі мовчить. Натомість про покарання заговорив відомий коментатор Ахмет Чакар. Він розкритикував таку поведінку фанатів та впевнений, що такий вчинок дорого обійдеться "жовтим канаркам".

Ці вигуки створили дуже неприємну ситуацію та дорого нам обійдуться. На думку лідерів європейських країн, такі кричалки є найгіршими за всі часи,

– сказав коментатор.

Однак знайшлися сміливці, які заступились за фанатів Фенербахче. На їх думку, уболівальники турецького клубу почали скандувати "ла-ла-ла, владімір путін" після провокації динамівця Віталія Буяльського. Начебто автор першого голу у матчі своїм святкуванням спровокував на такий вчинок турків.

Півзахисник Динамо ніби то спробував показати орла, який є символом одвічного конкурента Фенербахче у Туреччині – Бешикташа. Якась дуже цікава фантазія у турецьких журналістів.

Нагадаємо! Матч у Стамбулі закінчився перемогою Динамо 1:2. Кияни крокують у наступний раунд Ліги чемпіонів, де зіграють проти австрійського Штурма. Натомість Фенербахче опустилось у Лігу Європи. Голи за "біло-синіх" забивали Буяльський та Олександр Караваєв.