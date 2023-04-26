ФТУ требует бан для теннисистов связанных с армией окупантов: список спортсменов и тренеров
Источник:ФТУ
Ряд теннисистов из стран-агрессоров, имеющих контракты с центральным спортивным клубом армии, продолжают выступать в международных соревнованиях. Федерация тенниса Украины предложила отстранить таких спортсменов от участия в турнирах.
Не секрет, что большая группа спортсменов из России и Белоруссии связана с армией агрессора через центральный спортивный клуб (ЦСКА), с которым имеют контракты. Более того, российская федерация тенниса поздравляет армию преступников и насильников с так называемым Днем защитника Отечества. Такие действия спортсменов и федерации противоречат положениям МОК о допуске россиян и белорусов к соревнованиям.
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Пропагандистам российской армии не место на международных соревнованиях
Неудивительно, что Федерация тенниса Украины обратилась к ITF, ATP, WTA, а также к руководству Открытого чемпионата Австралии, Ролан Гаррос, Уимблдона и Открытого чемпионата США по поводу согласования позиций с МОК. Согласно рекомендациям Комитета, ФТУ просит исключить из соревнований спортсменов, имеющих контракты с центральным спортивным клубом армии.
Также ФТУ представила соответствующий список теннисистов и тренеров, которые сотрудничают и представляют армию агрессора.
Список теннисистов и тренеров, связанных контрактом с ЦСКА
- Вероника Кудерметова, Виталия Дьяченко, Полина Кудерметова, Иван Гахов, Евгений Донской, Аслан Карацев, Аликбек Качмазов, Вера Звонарева, Алексей Жук (тренер), Михаил Чесалов (тренер), Анна Пикалова (тренер), Мария Солдатова (тренер).
Отметим, что в списке есть российская теннисистка Виталия Дяченко, которую недавно не пустили на самолет в Египте. Благодаря принципиальной позиции польской авиакомпании, спортсменка не попала на турнир во Франции.