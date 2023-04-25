32-летняя российская теннисистка рассказала историю, как не смогла добраться самолетом из Египта на соревнование во французскую Корсику. Все потому, что польская авиакомпания LOT Airlines в направлении Каир – Варшава – Ницца выразила свою принципиальную позицию и солидарность Украине, не пустив Виталина Дяченко в самолет.

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Жалуется на "несправедливость в сторону россиян"

Дяченко начала сетовать, что так с ней поступили из-за того, что она гражданка России. Виталина сразу начала оправдываться и вспомнила, что ее отец родом из Украины, но даже это не помогло российской теннисистке вовремя добраться до Франции.

Россиянка жаловалась, что провела много времени в местном аэропорту Каира, где с ней обращались далеко не лучшим образом.

"У меня были все письма поддержки WTA, ITF, но правила современного тенниса ничего не означают для реальности. Кроме того, у меня было рекомендательное письмо от моего отца, которое родилось в Украине и работает в Организации Объединенных Наций. В результате я застряла на 18 часов в аэропорту Каира спала на скамейках, не имея еды и возможности покинуть аэропорт!", – написала Дяченко.

Теперь российская теннисистка должна отказаться от участия в турнире и вернуться домой. А в этих сорванных соревнованиях Дяченко винит только авиакомпанию и их правила.

Конец истории: ночевала в аэропорту, со мной обращались как с человеком третьего сорта, потратила несколько тысяч евро, теперь нет возможности попасть на турнир, поскольку нет маршрута через авиакомпании, не перевозящие россиян. В конце концов, я должен отказаться от участия, и единственный вариант – вернуться домой и пропустить еще один турнир из-за этой ситуации,

– добавила теннисистка из России.

Напомним, что российские и белорусские теннисисты спокойно продолжают выступления на международной арене. Правда, в статусе нейтральных спортсменов.

К слову. Виталия Дяченко является 250 ракеткой мира в рейтинге WTA (высшее место в карьере – 71-е место). За все время выступлений заработала более 1,7 миллиона долларов (в 2023 году – более 20 тысяч долларов призовых). Не завоевала ни одного трофея.