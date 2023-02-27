23 февраля страна-агрессор, которая пока еще называется Российская Федерация, отмечает День защитника Отечества. Федерация тенниса России не обошла такой "праздник" и поздравила своих военных, совершающих геноцид украинского народа.

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Такие действия "нейтральной" федерации не прошли без внимания украинских спортсменов. Бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов обратил внимание чиновников МОК на заявление российских теннисистов.

"Международный олимпийский комитет назвал теннис примером того, почему российских спортсменов следует допустить на Олимпиаду в Париже в 2024 году.

Сейчас Федерация тенниса России поддерживает своих игроков в захватнической войне против Украины", – написал Долгополов.

Напомним, что президент МОК Томас Баха, оправдывая допуск россиян к международным соревнованиям, привел пример "нейтральных" российских теннисистов. Чиновники Комитета до сих пор не снимают "розовые" очки и не замечают, что Россия использует спорт как элемент пропаганды.

Скриншоты поздравлений военных преступников Федерацией тенниса России