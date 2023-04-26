Не секрет, что большая группа спортсменов из России и Белоруссии связана с армией агрессора через центральный спортивный клуб (ЦСКА), с которым имеют контракты. Более того, российская федерация тенниса поздравляет армию преступников и насильников с так называемым Днем защитника Отечества. Такие действия спортсменов и федерации противоречат положениям МОК о допуске россиян и белорусов к соревнованиям.

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Пропагандистам российской армии не место на международных соревнованиях

Неудивительно, что Федерация тенниса Украины обратилась к ITF, ATP, WTA, а также к руководству Открытого чемпионата Австралии, Ролан Гаррос, Уимблдона и Открытого чемпионата США по поводу согласования позиций с МОК. Согласно рекомендациям Комитета, ФТУ просит исключить из соревнований спортсменов, имеющих контракты с центральным спортивным клубом армии.

Также ФТУ представила соответствующий список теннисистов и тренеров, которые сотрудничают и представляют армию агрессора.

Список теннисистов и тренеров, связанных контрактом с ЦСКА

Вероника Кудерметова, Виталия Дьяченко, Полина Кудерметова, Иван Гахов, Евгений Донской, Аслан Карацев, Аликбек Качмазов, Вера Звонарева, Алексей Жук (тренер), Михаил Чесалов (тренер), Анна Пикалова (тренер), Мария Солдатова (тренер).

Отметим, что в списке есть российская теннисистка Виталия Дяченко, которую недавно не пустили на самолет в Египте. Благодаря принципиальной позиции польской авиакомпании, спортсменка не попала на турнир во Франции.

Детальнее. Международный олимпийский комитет согласно статьи 4 от 28 марта запретил участие в международных соревнованиях спортсменам из России и Белоруссии, имеющие контракты с вооруженными силами своих стран или с национальными правоохранительными службами. Те же ограничения касаются атлетов, которые активно поддерживают агрессию против Украины.