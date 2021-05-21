Федерация хоккея против Украинской хоккейной лиги: война на уничтожение

Война между Федерацией хоккея Украины, которую в прошлом году в декабре возглавил заместитель гендиректора аэропорта "Борисполь" Георгий Зубко, и Украинской хоккейной лигой Бориса Колесникова набирает обороты.

Началось все с того, что ФХУ в одностороннем порядке разорвала с УХЛ договор, согласно которому лига получала право быть соорганизатором национального чемпионата. В интервью 24 каналу господин Зубко заявил, что исходя из обстоятельств и учитывая постоянные нарушения ООО УХЛ условий договора, федерация с сезона-2021/2022 будет проводить чемпионат Украины самостоятельно.

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Украинская хоккейная лига в ответ сыграла на опережение и первой открыла прием заявок на участие в турнире-2020/2021. И хоть крайний срок подачи заявок завершается 31 июля, ряд клубов отреагировали мгновенно. В первую очередь речь о коллективах из пула Колесникова – "Донбасс", владельцем которого является Борис Викторович, "Краматорск" и "Мариуполь". Также заявиться в УХЛ решили белоцерковский "Белый Барс", херсонский "Днепр", киевские "Ледяные Волки" и вновь возрожденное харьковское "Динамо".

Чуть позже появилась информация, что восьмым участником КХЛ-2020/1/2022 стал киевский "Сокол". Однако один из основных спонсоров клуба Вячеслав Лецкан поспешил эту информацию опровергнуть, заявив, что заявку в УХЛ подал не клуб, а отдельные лица во главе с президентом клуба Алексеем Житником, без согласования с остальными причастными к функционированию "Сокола" людьми. По словам господина Лецкана, легендарный клуб будет играть только в тех соревнованиях, которые будут иметь официальный статус. А УХЛ без действующего договора с ФХУ превращается в коммерческий турнир, не более того.

Кроме того, Вячеслав Лецкан не исключил возможности, что "Сокол" на правах вице-чемпиона Украины-2020/2021 может занять место действующих чемпионов, "Донбасса" в Континентальном кубке, в случае, если федерация воспользуется своим правом и не даст разрешения дончанам на участие в евротурнире.

Собственно, "Донбасс" не стал искать с ФХУ компромисса и совершил "ход конем" – подал заявку на участие в Лиге чемпионов, где украинские клубы до сих пор не играли никогда. Поскольку Лига чемпионов – соревнования коммерческие, а единая система розыгрыша еврокубков в хоккее, в отличие от футбола, отсутствует, дончане, несмотря на возражения со стороны ФХУ, получили положительный ответ и по итогам жеребьевки сыграют в групповом турнире с "Рунгстедом" (Дания), "Руаном" (Франция) и "Клагенфуртом" (Австрия).

А Федерация хоккея в начале мая в свою очередь открыла заявительную кампанию национального чемпионата Украины-2021/2022. Первыми решили заявиться чемпионы Украины-2019/2020 "Кременчуг". Свое решение клуб из Полтавщины аргументировал довольно основательно.

"В новом сезоне клуб рассчитывает на серьезную финансовую помощь из Полтавского областного бюджета. Для этого мы должны пройти ряд юридических изменений – госбюджет не финансирует частные клубы (владельцем команды является частный инвестор – предприниматель, член ОПЗЖ Сергей Мазур – прим. авт.). Одно из обязательных условий – участие в официальном (!) чемпионате Украины. До определенного соглашения или решения суда УХЛ пока не имеет полномочий проведения официального чемпионата. На сегодняшний день ФХУ предложило более выгодные условия проведения чемпионата:

отмена взносов;

отмена оплаты судейства;

отмена оплаты трансляций.

Для любого клуба это серьезные деньги.

Кроме того, заявку на участие в чемпионате уже подал киевский "Беркут", клуб, который трижды становился чемпионом Украины, но в 2013 году был расформирован. Руководитель клуба Сергей Супрун видит смысл развиваться только в чемпионате, которым не руководит Борис Колесников.

Однако как только две первых заявки были поданы, ответный удар нанесла УХЛ. Хозяйственный суд города Киева своим решением от 17 мая запретил Федерации хоккея Украины на время рассмотрения судебного иска от ООО УХЛ "совершать действия, направленные на препятствование Украинской хоккейной лиге выполнять обязательства, предусмотренные договором о сотрудничестве; без участия Украинской хоккейной лиги осуществлять прием заявок и заключение договоров на участие в чемпионате Украины по хоккею с шайбой сезона-2021/2022, осуществлять любые действия или принимать решения, связанные с этим".

Первое судебное заседание по иску ООО УХЛ запланировано на 25 мая. Однако буквально 21 мая ФХУ подала апелляцию на постановление Хозяйственного суда от 17 мая.

Управляющий партнер адвокатского объединения "Juscutum" Артем Афян, который представляет интересы ФХУ, заметил: "Судом при вынесении постановления были нарушены нормы процессуального права и неправильно применены нормы материального права. Удовлетворяя требования ООО УХЛ, изложенные в постановлении, суд уже фактически решил спор по существу, что является недопустимым согласно действующему законодательству Украины. Федерация имеет исключительное право представлять вид спорта – хоккей с шайбой на территории Украины и на международных соревнованиях, а также является единственным организатором национального первенства в соответствии с Законом Украины "Про физическую культуру и спорт" и в соответствии с Договором с Министерством молодежи и спорта Украины, обновленного 13 декабря 2018 года".

Федерация хоккея Украины поделилась с 24 каналом копией договора с ООО УХЛ, который был подписан 5 сентября 2019 года и действует до 30 апреля 2022-го. Однако в той же статье 9, где указаны сроки действия соглашения о сотрудничестве, оговорены возможные варианты его досрочного расторжения. Пункт 9.2.2 дает право ФХУ расторгать договор в одностороннем порядке в случае существенных нарушений со стороны ООО УХЛ. Об этих нарушениях президент Федерации Зубко говорил в интервью нашему изданию.

"Целью договора с УХЛ было самое первое привлечение спонсорских средств для того, чтобы уменьшить материальную нагрузку на клубы, – подчеркивает господин Зубко. – Однако после аудита, проведенного ФХУ, учитывая особенности отношений с лигой и многих предупреждений, мы воспользовались абсолютным правом, заложенным в том же договоре, расторгнуть его в одностороннем порядке. Об этом лиге было сообщено еще 7 апреля. Перед этим мы предлагали пересмотреть условия договора, сделать выводы из-за ряда нарушений. Ответа с тех пор не было".

Также ФХУ и украинское хоккейное сообщество в целом сильно смущало, что все клубы УХЛ за исключением "Белого Барса", где иностранных игроков нет вообще, минимум наполовину укомплектованы российскими легионерами, которых часто приглашали в наш чемпионат, откровенно пренебрегая перспективными доморощенными хоккеистами. Из-за этого господин Зубко назвал УХЛ "антиукраинской лигой".

Кроме того, надо обратить внимание на еще одну деталь. Пункт 4.1.10 гласит, что "в случае получения от ФХУ официального письменного уведомления о командировке игроков или клубов-участников чемпионата на мероприятия, включенные в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных мероприятий Украины, ООО УХЛ способствует, без каких-либо финансовых компенсаций или иных имущественных претензий, направление клубами таких лиц в сборные команды Украины".

Сегодня, 21 мая, национальная сборная Украины по хоккею под руководством нового главного тренера Вадима Шахрайчука завершает выступление на Beat Covid-19 Tournament в словенской Любляне, соревнованиях, которые не имеют официального статуса, но имеющие для национальной команды и ее тренерского штаба очень важное значение. Дело в том, что в связи с пандемией коронавируса сборная Украины по хоккею не собиралась вместе с февраля 2020 года. Чемпионаты мира 2020 и 2021 годов в третьем по силам дивизионе 1В были отменены, а других соревнований не было. За это время у команды появился новый наставник, перед которым федерация ставит задачу возвращения в элиту мирового хоккея. Во время десятидневных сборов в броварском "Терминале" и турнира в Словении тренеры Шахрайчук и Симчук рассчитывали проверить имеющийся кадровый потенциал. Однако сразу 11 вызванных хоккеистов (девять представляет "Донбасс", по одному – "Краматорск" и "Мариуполь") в команду не приехали.

Предшествовало этому демаршу, обставленому букетом болезней каждого отдельно взятого игрока, коллективное письмо на имя Георгия Зубко с 62-мя подписями бывших и действующих хоккеистов, тренеров и функционеров, которое для количества доукомплектовали росчерками администраторов и техперсонала клубов "Донбасс", "Мариуполь" и "Краматорск". В письме требовали от президента ФХУ извиниться перед Борисом Колесниковым и УХЛ. В противном случае подписанты грозились отказаться от участия в соревнованиях под эгидой Федерации.

Единственным, кто отказался от подписи, был нападающий "Краматорска" Глеб Кривошапкин. На собственной странице в Instagram 21-летний хоккеист сообщил, что он ничего не подписывал, а отец Глеба – Евгений Кривошапкин у себя в соцсетях добавил, что это не подпись его сына.

В пятницу, 21 мая, в 21:00 Кривошапкин составе сборной начнет на льду Dvorana Tivoli в Любляне заключительный матч нашей сборной против словенцев. Предыдущих четыре поединка – со сборным Польши, Румынии, Австрии и Франции – Украина проиграла. Это не удивительно, ведь наша национальная команда – единственная на турнире, которая представляет Дивизион 1В чемпионата мира. Другие команды выступают во втором по силе эшелоне мирового хоккея – 1а.

Украинская сборная попала в число участников судьбой счастливого случая и благодаря смекалке функционеров ФХУ, которые вовремя сориентировались и подали заявку на участие после отказа сборной Кореи. Возможность испытать себя в противостояниях с более сильными по рейтингу выпадает нашим хоккеистам нечасто, и было бы хорошо, если бы украинцы в таких поединках были представлены сильнейшим составом. На деле же лишь два звена украинской команды сейчас способны биться с такими оппонентами более-менее на равных. Остальные хоккеисты – молодые и неопытные. Для них турнир в Любляне – большая школа. Однако было бы неплохо, если бы кроме собственной выгоды Украина классом игры убедила организаторов похожих турниров, что приглашать ее стоит и в дальнейшем.

"Ситуация вокруг сборной Украины по хоккею на пользу только одному человеку, – прозрачно намекает Вадим Шахрайчук. – Конечно, с теми хоккеистами, которые не приехали, сборная Украины имела бы совсем другой вид. Я говорил с отдельными ребятами приватно. Они говорили, что хотят играть за сборную, но не все зависит от них. Все мы понимаем, что сейчас происходит. Эта ситуация, повторюсь – возможно, на пользу одному человеку. Но украинский хоккей от этого проигрывает".

Между тем, вернемся к договору между ФХУ и ООО УХЛ. Сергей Коваль, который на правах исполнительного директора федерации подписывал документ от имени ФХУ, советует обратить внимание на важную деталь. "Кто выдумал, что договор передает право на проведение чемпионата Украины лиге? Такого нигде в тексте нет", – говорит господин Коваль.

И действительно, в договоре указано, что его предметом является сотрудничество Федерации и Лиги с целью популяризации профессионального хоккея в Украине в рамках официального спортивного мероприятия – национального чемпионата. Согласно статье 4 документа ООО УХЛ четко именуется соорганизатором (а не самостоятельным организатором) соревнований. Более того, в статье 1 четко прописано, что "Федерация, соблюдая условия действующего законодательства Украины, заключая этот договор, никоим образом не передает какие-либо из полномочий по обеспечению развития хоккея с шайбой, которые предоставлены ей центральным органом исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта – Министерством молодежи и спорта и которые не могут быть переданы".

Одним из таких полномочий является проведение национальных чемпионатов.

Помнится, в середине первого десятилетия 2000-х президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов в контексте противостояний в украинском футболе сказал: "Почему Суркис решил, что украинский футбол – это Суркис?" Господин Ахметов подчеркивал, что президент ФФУ, который является одновременно владельцем клуба "Динамо", действует через национальную федерацию в интересах киевского клуба, а не наоборот. Однако Борис Колесников, который в статусе вице-президента ФК "Шахтер" также был причастен к футбольной войне, вынес из той истории свои выводы. Которые заставляют значительную часть хоккейного сообщества переиначить фразу Ахметова и спросить: "почему Колесников решил, что украинский хоккей – это Колесников?".

Сайт 24 канала готов выслушать и опубликовать точки зрения упомянутых в материале персон относительно ситуации в украинском хоккее.