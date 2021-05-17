Причина конфликта

Между Федерацией хоккея Украины и Украинской хоккейной лигой было заключено соглашение на проведение чемпионата Украины. Действовало оно до конца сезона 2021/2022.

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Однако в ФХУ решили досрочно прекратить действие договора в одностороннем порядке. Свое решение они мотивировали тем, что УХЛ не выполнила обязательств, прописанных в этом договоре.

"После проведения аудита ФХУ нашла немало нарушений в деятельности УХЛ, которые неприемлемы ни для федерации, ни для украинского хоккея в целом. Это является полноценным основанием для прекращения сотрудничества ФХУ с УХЛ", – отметили федерации.

Дошло даже до того, что ФХУ не согласовала участие чемпиона УХЛ донецкого Донбасса в Континентальном кубке. Вместе с тем команда получила wild card и сыграет в хоккейной Лиге чемпионов.

Поэтому в федерации решили сами организовать чемпионат. И начали прием заявок от клубов.

В Украинской хоккейной лиге с решением о расторжении соглашения были не согласны. Поэтому решили обратиться в суд.

Что решил суд

17 мая суд принял решение об обеспечении иска УХЛ, и постановил с 17 мая 2021 года запретить Федерации хоккея Украины до вступления решения суда в силу:

совершать действия, направленные на воспрепятствование Украинской хоккейной лиге выполнять обязательства, предусмотренные договором о сотрудничестве;

без участия Украинской хоккейной лиги осуществлять прием заявок и заключение договоров на участие в чемпионате Украины по хоккею с шайбой сезона 2021/2022, осуществлять любые действия или принимать решения, связанные с этим.

Таким образом пока ФХУ не имеет права принимать заявки от клубов на участие в чемпионате Украины по хоккею.

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Первое судебное заседание по иску УХЛ против Федерации хоккея Украины о признании договора действительным назначено на 25 мая 2021 года.