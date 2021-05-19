Команды были распределены по корзинам с 1 по 5 в соответствии с рейтингом CHL.
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Украинская команда в группе G сыграет против Рунгстеда (Дания), Руана (Франция) и Клагенфурта (Австрия).
На стадии группового турнира соперники сыграют по два матча – дома и в гостях. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф хоккейной Лиги чемпионов.
Достижения Донбасса в Европе
- Донбасс выигрывал Континентальный кубок IIHF в 2013-м году и выступал в КХЛ в 2012/13 и 2013/14 годах.
- Последний раз в Европе Донбасс играл в 2019 году. В третьем раунде в группе F соперниками дончан стали польская Краковия, казахстанский Бейбарыс и белорусский Неман. Тогда команде не удалось квалифицироваться в Суперфинал турнира.
- В нынешнем сезоне Донбасс в финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги со счетом 4:0 обыграл киевский Сокол.