Команды были распределены по корзинам с 1 по 5 в соответствии с рейтингом CHL.

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Украинская команда в группе G сыграет против Рунгстеда (Дания), Руана (Франция) и Клагенфурта (Австрия).

На стадии группового турнира соперники сыграют по два матча – дома и в гостях. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф хоккейной Лиги чемпионов.

Групповой этап стартует 26 августа.

Достижения Донбасса в Европе