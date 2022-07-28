Марна спроба
Вболівальники турецького клубу заспамили коментарі Динамо словами підтримки путіна та росії. Проте вони дещо помилилися, оскільки сплутали київську команду з московською.
До теми На Фенербахче чекає покарання за кричалку про путіна: УЄФА розпочала розслідування
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Нагадаємо, що під час матчу другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Фенербахче – Динамо, який відбувся 27 липня на стадіоні у Стамбулі, місцеві фанати співали оди путіну.
Клуб відреагував на поведінку своїх прихильників, він наголосив, що засуджує дії фанів.
Та покарання стамбульському клубу все ж таки не оминути. УЄФА відкрила дисциплінарне розслідування. Фенербахче може бути оштрафований через цей інцидент.
Посол України в Туреччині Василь Боднар розкритикував ганебну поведінку на трибунах у Стамбулі.