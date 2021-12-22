Фанаты Дженоа устроили овации команде Шевченко после игры с Аталантой: яркое видео
Источник:твиттер Дженоа
Дженоа смогла отобрать очки у Аталанты. Команды расписали мировую, что не может не радовать фанатов "грифонов".
От любви до ненависти один шаг
Клубу из Генуи удалось удержать ничью в игре с одним из лидеров сезона Серии А. Для Дженоа это второе заработанное очко после прихода к рулю главного тренера Андрея Шевченко.
Интересно узнать Украинское противостояние: какую оценку получил Малиновский за игру против команды Шевченко
После матча, который закончился с нулевым счетом, "грифоны" традиционно поблагодарили фанатов за поддержку. А вот болельщики устроили овации любимой команде, которая в сложное время получила один пункт. Сейчас даже ничья будет для Дженоа положительным результатом.
Фанаты поблагодарили игроков за матч: видео
Шевченко поделился впечатлениями от поединка. Украинский наставник остался доволен игрой команды, футболистам удалось выполнить поставленные перед ними задачи.
Дженоа завершила 2021-й в зоне вылета
- Пока под руководством украинца Дженоа одержала всего одну победу. Произошло это в кубковом матче против Салернитаны (1:0). В целом за 8 поединков "грифоны" пять раз уступали соперникам и дважды играли вничью.
- Дженоа идет в зоне вылета, имея в своем активе 11 пунктов. До 17-й позиции, которую занимает специя Виктора Коваленко, отставание в два балла. Матч против Аталанты стал последним для клуба из Генуи в 2021 году.
- Свой следующий поединок подопечные Шевченко сыграют 6 января на выезде против Сассуоло.