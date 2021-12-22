Шевченко: Мы должны показать характер

Украинский наставник доволен игрой и отдачей команды, которая проявила характер. Футболисты выполнили задачи, которые перед ними поставил Андрей Шевченко.

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Мы должны были показать характер. Мы сыграли с хорошим настроением. Эта команда хочет бороться за результат, у нее есть сердце, что мы и доказали. Состояние поля не помогло Аталанте. Парни сделали то, что я просил. Они активно прессинговали. Мы можем добиться большего успеха, особенно в атаке, где нам не хватает остроты и "физики", но я доволен тем, что мы сделали на поле,

– сказал тренер Дженоа.

Шевченко рассказал, что после поединка подошел к Джану Пьеру Гасперини, чтобы поздравить его с мировой. Украинец похвалил тренера Аталанты, который вдохновляет других наставников: "Везде, куда бы он ни пришел, он создавал отличные команды. Он дает пример другим тренерам. Он также поздравил меня с битвой".

К слову, матч в Генуи завершился ничьей 1:1. Руслан Малиновский, который противостоял команде Шевченко, отыграл 85 минут, но не отличился результативными действиями.

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