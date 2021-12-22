Шевченко: Мы должны показать характер
Украинский наставник доволен игрой и отдачей команды, которая проявила характер. Футболисты выполнили задачи, которые перед ними поставил Андрей Шевченко.
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Мы должны были показать характер. Мы сыграли с хорошим настроением. Эта команда хочет бороться за результат, у нее есть сердце, что мы и доказали. Состояние поля не помогло Аталанте. Парни сделали то, что я просил. Они активно прессинговали. Мы можем добиться большего успеха, особенно в атаке, где нам не хватает остроты и "физики", но я доволен тем, что мы сделали на поле,
– сказал тренер Дженоа.
Шевченко рассказал, что после поединка подошел к Джану Пьеру Гасперини, чтобы поздравить его с мировой. Украинец похвалил тренера Аталанты, который вдохновляет других наставников: "Везде, куда бы он ни пришел, он создавал отличные команды. Он дает пример другим тренерам. Он также поздравил меня с битвой".
К слову, матч в Генуи завершился ничьей 1:1. Руслан Малиновский, который противостоял команде Шевченко, отыграл 85 минут, но не отличился результативными действиями.
Ситуация Дженоа в Серии А
- Каждое очко для подопечных украинского тренера на вес золота. "Грифонам" следует выбираться из зоны вылета. Дженоа идет 18-й среди 20 клубов. До 17-го места, которое занимает Специя еще одного украинского футболиста Виктора Коваленко, всего два пункта.
- Шевченко уже несколько раз сравнивал сохранность прописки в Серии А для Дженоа с победой в Лиге чемпионов.
- Матч против Аталанты стал последним для "грифонов" в 2021 году. Свой следующий поединок они проведут 6 января на выезде против Сассуоло.