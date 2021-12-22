Оценки за игру

Атакующий полузащитник вышел в стартовом составе Аталанты и отыграл 65 минут. Руслан не смог принести команде победу, но был активным на протяжении всего игрового времени. Часто футболисты Дженоа грубо фолилли на Малиновском, который брал на себя инициативу.

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Украинец стал лучшим в составе бергамовского клуба по версии статистического портала SofaScore. Руслан за сыгранное время трижды пробивал по воротам Дженоа, сделал 44 передачи, их точность составила 83%, четыре раза шел в обводку и выиграл 9 из 12 единоборств.

Такую игру Малиновского оценили в 7.7. Вторым в составе Аталанты стал Хосе Луис Паломино – 7.5. Тройку лучших замкнул Тэн Копмайнерс – 7.4.

Фланговый защитник Хоан Васкес стал лучшим в составе Дженоа – 7.8.



Оценки игроков за матч / Скриншот из SofaScore