20-летнего болельщика ПСВ приговорили к тюремному сроку на 3 месяца и запретили посещать стадион Филипс в течение 40 лет. Все из-за инцидента в матче 1/16 финала в рамках Лиги Европы.

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Пора взяться за голову

Молодого человека признали виновным в скандальной ситуации. Болельщик нидерландского коллектива совершил нападение на голкипера Севильи Марко Дмитровича во время матча Лиги Европы. Парень сербу вреда нанести не успел, да еще сам едва не пострадал от коренастого вратаря, однако сам факт бездумных действий юного фана без внимания остаться не мог.

20-летний парень, уже отбывавший запрет на посещение национальных стадионов и не имевший права находиться на стадионе ПСВ в день матча, был приговорен к трем месяцам тюремного заключения. Ему также запретили посещать территорию вокруг стадиона ПСВ на два года. Эйндховенский клуб отдельно заявил, что постарается взыскать с него финансовый ущерб.

Кстати говоря, Марко Дмитриевич пострадал и от турецких фанатов в 1/8 финала Лиги Европы. Болельщики Фенербахче разбили монетой сербу голову.

ПСВ в текущем сезоне