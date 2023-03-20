Еще в декабре прошлого года Дани Алвес играл на чемпионате мира-2022 в Катаре, а всего через несколько месяцев демонстрирует дриблинг сокамерникам в тюрьме. Самый титулованный футболист в истории не теряет оптимизма и надеется вскоре оказаться на свободе.

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Дани Алвес нашел отраду в футболе

По информации испанских СМИ, бразилец полностью адаптировался к жизни в тюрьме. Он сдружился со своими сокамерниками, которые его очень хорошо приняли в свой коллектив. Его часто можно увидеть в окружении заключенных, которым он раздает автографы.

Более того, бразилец регулярно играет в футбол с товарищами по тюрьме и даже отличился дублем в одном из матчей.

Адвокат спортсмена Мираида Пуэнтес, посещающая его еженедельно, уверяет, что Алвес находится в отличном настроении и уверен в своей невиновности. Она опровергла информацию последних дней о якобы голодовке и других проблемах титулованного футболиста.