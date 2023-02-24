Инцидент произошел на матче между ПСВ и Севилией в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Пострадал коренастый вратарь испанцев.

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Сербский голкипер Севильи Марко Димитрович стал одновременно причиной и жертвой ситуации. Разъяренный болельщик выбежал на поле и направился в сторону вратаря испанцев. Фанат пытался доказать сербскому голкиперу свою позицию силой, сразу ударив Дмитровича по лицу. Однако скользкий газон дал о себе знать и футбольный болельщик сразу же упал. Коренастый голкипер сразу же скрутил своего меньшего оппонента и ему на помощь сразу отбежали стюарты, которые вообще не должны в этой ситуации случиться.

Видео с дракой фаната и вратаря:

Марко Дмитриевич очень взбешен, что такой инцидент мог произойти на матче международного уровня. Голкипер уверяет, что он сдерживал себя изо всех сил.

Я никогда не видел ничего подобного. Буду держать рот на замке, чтобы не говорить, что я действительно хотел бы сделать в этот момент. Он очевидно планировал сделать мне больно. Обидно, что такое происходит на футбольном поле. УЕФА должно вмешаться,

– рассказал Дмитрович.

Севилья уступила ПСВ со счетом 2:0, однако прошла в следующий раунд, поскольку выиграла первую встречу 3:0. Испанский коллектив в ближайшее время уже сможет узнать своего соперника в 1/8 финала Лиги Европы.