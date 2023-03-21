20-річного вболівальника ПСВ засудили до тюремного терміну на 3 місяці і заборонили відвідувати стадіон Філіпс протягом 40 років. Все через інцидент в матчі 1/16 фіналу в рамках Ліги Європи.

Варте уваги Найтитулованіший футболіст світу відзначився дублем за тюремну команду

Час взятися за голову

Хлопця визнали винним в скандальній ситуації. Вболівальник нідерландського колектива скоїв напад на голкіпера Севільї Марко Дмітровіча під час матчу Ліги Європи. Хлопець сербу шкоди нанести не встиг, та ще й сам ледь не постраждав від кремезного воротаря, проте сам факт бездумних дій юного фана без уваги залишитись не міг.

20-річний хлопець, який уже відбував заборону на відвідування національних стадіонів і не мав права перебувати на стадіоні ПСВ у день матчу, був засуджений до трьох місяців тюремного ув'язнення. Йому також заборонили відвідувати територію навколо стадіону ПСВ на два роки. Ейндховенський клуб окремо заявив, що постарається стягнути з нього фінансові збитки.

До речі, Марко Дмітровіч постраждав і від турецьких фанатів у 1/8 фіналу Ліги Європи. Вболівальники Фенербахче розбили монетою сербу голову.

ПСВ у поточному сезоні