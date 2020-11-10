Фанат признался Месси в любви: видео мгновенно разорвало соцсети
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси является кумиром миллионов футбольных фанатов. Один из болельщиков забавно признался футболисту в любви.
Ведущих футболистов мира сложно встретить на улице. Увидеть любимого игрока, чтобы сделать фото или взять автограф легче всего возле тренировочной базы или после матча возле стадиона. На этот раз фанат Лионеля Месси решил нестандартно воспользоваться такой возможностью и признался в любви к аргентинцу. Видео такого момента выложил инстаграм-аккаунт "433".
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Признание в любви
Месси находился в своем автомобиле и ждал возможности проехать, когда его встретили болельщики. Один из них оригинально признался форварду в любви.
"Я очень сильно люблю тебя. Я люблю тебя больше, чем своего отца", – выкрикнул фанат.
Такие слова вызвали на лице Лео улыбку. Похоже, один из болельщиков является настоящим фанатом аргентинца.
Месси хотел покинуть "Барселону"
- Аргентинец хотел покинуть каталонцев и даже был в шаге от трансфера в "Мансити", но неожиданно остался в клубе.
- Месси сохранил за собой капитанскую повязку в "Барселоне". Боссы и тренерский штаб клуба решили не отбирать ее у аргентинца.
- Новый главный тренер каталонцев Рональд Куман заявил, что хочет придать аргентинцу особый статус на поле. Месси сможет быть "свободным художником" в атакующей линии. Куман уволил форварда от защиты, теперь Месси не должен возвращаться ближе к обороне при атаках соперника в ворота "Барселоны". Тренер каталонцев хочет также освободить аргентинца от того, чтобы он опускался в полузащиту для получения мяча.
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