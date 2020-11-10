Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси является кумиром миллионов футбольных фанатов. Один из болельщиков забавно признался футболисту в любви.

Ведущих футболистов мира сложно встретить на улице. Увидеть любимого игрока, чтобы сделать фото или взять автограф легче всего возле тренировочной базы или после матча возле стадиона. На этот раз фанат Лионеля Месси решил нестандартно воспользоваться такой возможностью и признался в любви к аргентинцу. Видео такого момента выложил инстаграм-аккаунт "433".

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Признание в любви

Месси находился в своем автомобиле и ждал возможности проехать, когда его встретили болельщики. Один из них оригинально признался форварду в любви.

"Я очень сильно люблю тебя. Я люблю тебя больше, чем своего отца", – выкрикнул фанат.

Такие слова вызвали на лице Лео улыбку. Похоже, один из болельщиков является настоящим фанатом аргентинца.

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