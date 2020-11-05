Главный наставник "Динамо" Мирча Луческу воспользовался случаем пополнить собственную коллекцию ценной футболкой лучшего игрока мира Лионеля Месси. Румынский специалист обратился с такой просьбой к аргентинцу сразу после матча Лиги чемпионов.

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" под руководством Мирчи Луческу гостили в Каталонии, где сыграли матч против "Барселоны". После поединка, который завершился победой каталонского клуба (2:1), румынский наставник киевлян мигом подозвал к себе аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает Sport.ro.

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Фанат Месси во главе "Динамо"

Видеокамеры в упор зафиксировали, как Луческу несколько раз крикнул: "Лео, Лео, пожалуйста". Аргентинец не с первого раза, но услышал обращение со стороны руководителя "Динамо", после чего перекинулся с румыном парой фраз.

Тренер и футболист якобы договорились пообщаться в раздевалке. За разговором Луческу попросил у Лионеля футболку с автографом в свою коллекцию, на что получил положительный ответ. Такую просьбу от коуча впоследствии подтвердило и испанское издание Marca.

Добавим, что именно аргентинский форвард стал автором первого гола в матче против "Динамо". Месси удачно реализовал пенальти, который сам его и заработал. Также авторитетные издания оценили Лео самым высоким баллом в составе "Барселоны" – 8.5.