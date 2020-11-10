Аргентинський нападник "Барселони" Ліонель Мессі є кумиром мільйонів футбольних фанатів. Один із вболівальників кумедно зізнався футболісту у коханні.

Провідних футболістів світу складно зустріти на вулиці. Побачити улюбленого гравця, щоб зробити фото чи взяти автограф найлегше біля тренувальної бази чи після матчу біля стадіону. Цього разу фанат Ліонеля Мессі вирішив нестандартно скористатись такою можливістю та зізнався у коханні до аргентинця. Відео такого моменту виклав інстаграм-акаунт "433".

Оце так Фанат Лео: наставник "Динамо" Луческу попросив у Мессі футболку з автографом

Зізнання у коханні

Мессі перебував у своєму автомобілі і чекав можливості проїхати, коли його зустріли вболівальники. Один із них оригінально зізнався форварду у коханні.

"Я дуже сильно люблю тебе. Я люблю тебе більше, ніж свого батька", – викрикнув фанат.

Такі слова викликали на обличчі Лео посмішку. Схоже, один з вболівальників є справжнім фанатом аргентинця.

Мессі хотів покинути "Барселону"