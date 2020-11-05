Головний наставник "Динамо" Мірча Луческу скористався нагодою поповнити власну колекцію цінною футболкою найкращого гравця світу Ліонеля Мессі. Румунський фахівець завернувся з таким проханням до аргентинця відразу після матчу Ліги чемпіонів.

У третьому турі групового раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" під керівництвом Мірчі Луческу гостювало у Каталонії, де зіграли матч проти "Барселони". Після поєдинку, який завершився перемогою каталонського клубу (2:1), румунський наставник киян миттю підкликав до себе аргентинського нападника Ліонеля Мессі, повідомляє Sport.ro.

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Фанат Мессі на чолі "Динамо"

Відеокамери впритул зафіксували, як Луческу декілька разів крикнув: "Лео, Лео, будь ласка". Аргентинець не з першого разу, але почув звернення з боку керманича "Динамо", після чого перекинувся з румуном парою фраз.

Тренер та футболіст начебто домовились поспілкуватись в роздягальні. За розмовою Луческу попросив у Ліонеля футболку з автографом у свою колекцію на що отримав позитивну відповідь. Таке прохання від коуча згодом підтвердило й іспанське видання Marca.

Додамо, що саме аргентинський форвард став автором першого голу у матчі проти "Динамо". Мессі вдало реалізував пенальті, який сам його і заробив. Також авторитетні видання оцінили Лео найвищим балом у складі "Барселони" – 8.5.