Болельщики "Ференцвароша" пришли под стадион, чтобы поддержать команду и поблагодарить наставника Сергея Реброва за исторический результат в Лиге чемпионов. Венгры впервые за 25 лет вышли в групповой раунд турнира.

Венгры по сумме двух матчей одолели "Мольде" и вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Поединок проходил без зрителей, поэтому фанаты решили поддержать команду возле стадиона, информирует 24 канал.

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Благодарность от фанатов

После матча болельщики пели гимн клубу, жгли файеры и скандировали "Ребров, Ребров". Сергей Станиславович вышел к гейтам, которые оккупировали фанаты и поблагодарил болельщиков за активную поддержку.

Также успех команде принесли другие украинцы – Игорь Харатин и Александр Зубков. Последний был одним из наиболее активных в ответном матче против "Мольде". Все футболисты также подошли к гейтам, чтобы поблагодарить фанатов за поддержку.

Отметим, что Сергей Ребров возглавляет клуб с 2018 года, в прошлом году был признан лучшим тренером Венгрии.

Команда Реброва в этом сезоне защитила чемпионский титул и выступала в групповом этапе Лиги Европы.

По словам украинского специалиста, у него была хорошая коммуникация и взаимное доверие с командой. Игроки полностью выполнили свои задачи. До назначения украинского тренера "Ференцварош" становился чемпионом всего один раз за 14 лет. Такой результат венгерской команде удавался еще в далеком 2004 году.