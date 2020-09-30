Вболівальники "Ференцвароша" прийшли під стадіон, щоб підтримати команду та подякувати наставнику Сергію Реброву за історичний результат у Лізі чемпіонів. Угорці вперше за 25 років вийшли у груповий раунд турніру.

Угорці за сумою двох матчів здолали "Мольде" та вийшли у груповий етап Ліги чемпіонів. Поєдинок відбувався без глядачів, тому фанати вирішили підтримати команду біля стадіону, інформує 24 канал.

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Подяка від фанатів

Після матчу вболівальники співали гімн клубу, палили фаєри і скандували "Ребров, Ребров". Сергій Станіславович вийшов до гейтів, які окупували фанати та подякував уболівальникам за активну підтримку.

Також успіх команді принесли інші українці – Ігор Харатін та Олександр Зубков. Останній був одним із найбільш активних у матчі-відповіді проти "Мольде". Всі футболісти також підійшли до гейтів, щоб подякувати фанатам за підтримку.

Наголосимо, що Сергій Ребров очолює клуб із 2018 року, торік був визнаний найкращим тренером Угорщини.

Команда Реброва в цьому сезоні захистила чемпіонський титул і виступала в груповому етапі Ліги Європи.

За словами українського спеціаліста, у нього була хороша комунікація і взаємна довіра з командою. Гравці повністю виконали свої завдання. До призначення українського тренера "Ференцварош" ставав чемпіоном всього один раз за 14 років. Такий результат угорській команді вдавався ще у далекому 2004 році.