Езерский: Непростое время было возле столицы

Главный тренер юношеской сборной по футболу вспомнил ужасы, которые создали россияне в Киеве и вблизи столицы Украины. Владимир Езерский рассказал, что враг вошел в его родной район – Бучацкий. Весь мир увидел зверства, которые совершили россияне с мирными украинцами.

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Футбольный наставник и поныне находится в организации самообороны. Езерский надеется, что украинские войска смогут вернуть все временно оккупированные территории.

Непростой период, серьезный вызов был у нашей страны. Я как раз проживаю в Бучанском районе. Во многом через несколько дней враг находился возле Киева, поэтому пришлось взять оружие. Непростое время было около столицы, я был здесь во время всех этих событий. По состоянию на сегодняшний день до сих пор нахожусь в организации самообороны. Дай Бог, чтобы эти события не повторились. Хочется, чтобы вообще как можно скорее наступил мир в Украине и чтобы мы вернули свои территории,

– сказал тренер юношеской сборной Украины.

Напомним, что в апреле появилась информация об Езерском, который около месяца воевал в составе одного из добровольческих батальонов. Об этом рассказал аналитик национальной команды U-21 Евгений Гресь.

К слову. Владимир Езерский с августа 2021 возглавляет юношескую сборную Украины по футболу. Во главе ее наставник провел уже 6 матчей.