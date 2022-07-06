Помощь украинской армии

Руководство киевского клуба неоднократно заявляли о финансовой помощи нашим защитникам, ежедневно отдающим жизнь за свободу украинского народа. Делало это Динамо не только за счет благотворительных матчей в Европе.

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Клуб приобрел для бойцов два внедорожника, которые уже 4 июля уехали на передовую. Динамо отправило их болельщикам бело-синих, которых немало воюет в борьбе против России. Эти автомобили помогут военным приблизить победу страны над оккупантом.

Прессслужба клуба показала уехавшие на фронт автомобили на фоне легендарного стадиона имени Валерия Лобановского.



Киевский клуб приобрел автомобили для военных / Фото Динамо