Ящук: 6 суток на нулевой позиции

Печальное известие всколыхнуло спортивное сообщество Украины 3 июля. Родные журналиста сообщили, что в последний раз с ним общались 29 июня.

До теми Футбольний журналіст Олег Ящук, який зник у Лисичанському напрямку, вийшов на зв'язок

Затем сестра Олега заверила, что ее брат вышел на связь. Также Ящук написал сообщение в своем фейсбуке, где заверил, что с ним все хорошо.

Благодарю Бога и великое чудо. Благодарю всех. Не успеваю ответить. 6 суток на нулевой позиции. Жив. И даже цел. Данный момент. Слава Богу. Слава ВСУ,

– написал журналист.



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Что известно о журналисте

Ящук уже несколько лет работает журналистом программы "Футбольный формат", выходящей на телеканале "Эспрессо". После начала полномасштабной агрессии России пошел в Вооруженные Силы Украины.

Ящук находится на фронте в рядах Вооруженных сил в составе 3-й роты 10-й бригады мотопехотного боевого батальона, воевавшего вблизи Северского и Лисичанска.

Какая ситуация в Лисичанске

В воскресенье, 3 июля, генеральный штаб сообщил, что ВСУ 3 июля покинули Лисичанск после тяжелых боев. В то же время украинские защитники подчеркнули: они обязательно вернутся в город и уволят его.

После Лисичанская Россия может переключиться на Донбасс, об этом сообщает разведка Великобритании. Разведчики предположили, что украинские войска, вероятно, продолжат с боями отступать к шоссе Е40, которое идет из Славянска через Бахмут в сторону Дебальцево.